Προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών επέβαλε η αρμόδια επιτροπή της Euroleague στη Μονακό, επειδή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο παρέβη άρθρα του πειθαρχικού κώδικα που σχετίζονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας. Έτσι, εν αναμονή της οριστικής απόφασης για την υπόθεση, η Μονακό δεν μπορεί να αποκτήσει παίκτες και προπονητές.

Η ανακοίνωση της Euroleague Basketball αναφέρει:

«Η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης (MCC), η ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, έχει παραπέμψει στην Οικονομική Επιτροπή τη Μονακό, λόγω παράβασης των άρθρων 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας.

Εν αναμονή τελικής απόφασης επί του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή επέβαλε ένα προσωρινό μέτρο που απαγορεύει στη Μονακό να εγγράφει νέους παίκτες και προπονητές. Το μέτρο αυτό τίθεται άμεσα σε ισχύ».