Η EuroLeague Basketball τιμώρησε τον Ερυθρό Αστέρα για την συμπεριφορά των οπαδών του στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η διοργανώτρια αρχή επέβαλε πρόστιμο 8.000 ευρώ, καθώς και μερικό κλείσιμο έδρας, με τη δεύτερη ποινή να τίθεται σε αναστολή και να ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση νέας παράβασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague 2025-26.

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ και αγώνα που θα διεξαχθεί στο 80% της χωρητικότητάς της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, για τα προσβλητικά συνθήματα που εκφώνησαν οι τοπικοί οπαδοί προς τον φιλοξενούμενο παίκτη (Κέβιν Πάντερ), τον/τους διαιτητή/ές και οποιονδήποτε σχετίζεται με την Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Ο περιορισμός της χωρητικότητας του γηπέδου αναστέλλεται υπό όρους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο Σύλλογος διαπράξει νέα παράβαση του Άρθρου 29.1 f)».