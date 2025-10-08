Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέτυχε την πρώτη της νίκη στην εφετινή Euroleague και παράλληλα υποχρέωσε τη μεγάλη της αντίπαλο Χάποελ, στην πρώτη της ήττα. Η ισραηλινή μονομαχία της 3ης αγωνιστικής που έγινε στη Σόφια βρήκε θριαμβεύτρια με 103-90 τη Μακάμπι, η οποία έριξε από την κορυφή της κατάταξης την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Το ματς για περίπου 35 λεπτά ήταν μάχη πόντο με πόντο. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, το προβάδισμα άλλαξε χέρια πάνω από 10 φορές και τα πάντα έδειχναν ένα συναρπαστικό φινάλε.

Όμως, όλα άλλαξαν στο μέσον της τελευταίας περιόδου, όταν η Χάποελ υπέπεσε σε τρία συνεχόμενα επιθετικά φάουλ, ο Ντάουτιν Τζούνιορ πέτυχε 3/3 τρίποντα και η Μακάμπι έτρεξε σερί 13-0 για να εκτοξεύσει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο επίπεδο (87-74). Ο Ντάουτιν ο οποίος μέχρι τότε δεν… υπήρχε στο ματς, όμως οι 9 συνεχόμενοι πόντοι του (13 συνολικά) έπαιξαν καταλυτικό ρόλο για τη νίκη 103-90 της Μακάμπι, που σούταρε με 58% στο τρίποντο (14/24).

Ο Μπρίσετ είχε 19 πόντους (2/2 τρίποντα), ο Λόνι Γουόκερ 20 (4/6) ο Ταμίρ Μπλατ 11 (3/3) τρίποντα και 7 ασίστ. Η Χάποελ είχε την υπεροχή στα ριμπάουντ (26-23) όμως ήταν σχετικά άστοχη από μακριά (9/26 τρίποντα). Κορυφαίος ο Οτούρου με 15π. και 6/6 δίποντα, ενώ 18 πόντους είχε ο Μπράιαντ και 16 ο Μπλέικνι.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-45, 70-72, 90-103.