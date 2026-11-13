Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε η 11η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό και τη Βαλένθια να παραμένουν στο κατώπι του Παναθηναϊκού, επικρατώντας της Ντουμπάι και της Μπάγερν αντίστοιχα για να ανέβουν στο 8-3. Εμφατική η νίκη της Ρεάλ στη Μαδρίτη επί του Ερυθρού Αστέρα, ενώ η Μακάμπι Τελ-Αβίβ έγραψε κιτρινομπλέ το ντέρμπι με τη Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Η δράση ξεκίνησε από την Κύπρο και το «Σπύρος Κυπριανού», όπου η Μακάμπι Τελ-Αβίβ επικράτησε με 80-73 της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζίμι Κλαρκ που ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους. Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Όντεντ Κάτας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-8, την ώρα που η Χάποελ έπεσε στο 6-5.

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