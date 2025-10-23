Μετά τη σύλληψη του διαιτητή της Euroleague Ούρος Νίκολιτς με την κατηγορία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τόσο η σερβική Ομοσπονδία μπάσκετ όσο και η Euroleague προέβησαν σε ανακοινώσεις με τις οποίες ενημέρωσαν πως ο διαιτητής τίθεται σε διαθεσιμότητα από τις διοργανώσεις τους επ’ αόριστον.

«Στο διαμέρισμα του διαιτητή καλαθοσφαίρισης Ούρος Νίκολιτς βρέθηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός κ.ά. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτός είχε την οικονομική υποστήριξη της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης» δήλωσε νωρίτερα σήμερα (23/10) ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο Νίκολιτς ήταν ο «ταμίας» της εγκληματικής οργάνωσης με το όνομα «Συμμορία του Βράτσαρ».

Στη τοποθέτηση της σερβικής Ομοσπονδίας (KSS) αναφέρεται: «Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον διαιτητή Ούρος Νίκολιτς επ’ αόριστον λόγω εύλογης υποψίας ότι διέπραξε παράβαση, για την οποία μπορεί να επιβληθεί ισόβια ποινή αποκλεισμού διαιτητή μπάσκετ. Η απόφαση θα υποβληθεί στην Δικαστική Επιτροπή για περαιτέρω πειθαρχικές διαδικασίες, βάσει του Πειθαρχικού Κανονισμού της KSS».

Στην ανακοίνωσή της, η EuroLeague τονίζει: «Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς θα παραμείνει σε αναστολή/διαθεσιμότητα επ’ αόριστον και μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».