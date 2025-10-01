Με μια πολύ σπουδαία νίκη ξεκίνησε η σεζόν για τη Βίρτους. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επιβλήθηκε 74-68 της Ρεάλ Μαδρίτης στη Μπολόνια, πραγματοποιώντας ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση.

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο όταν προηγήθηκε με 8 πόντους (15-7 στο 7΄) η Ρεάλ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Έμενε κοντά στο σκορ, αλλά η αστοχία της έξω από τα 6.75 ήταν παροιμιώδης. Χρειάστηκε να περάσουν 29 λεπτά και 13 άστοχες προσπάθειες για να βάλει ένα τρίποντο με τον Οκέκε στο τέλος της τρίτης περιόδου.

TA ΗΙGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Οι γηπεδούχοι δεν θα άφηναν αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Συντήρησαν το προβάδισμα και με τρίποντο του Λούκα Βιλντόσα πέρασαν με +8 (60-52) στο 32΄.

Η Ρεάλ συνέχισε να επιμένει στο μακρινό σουτ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με το πρωτοφανές 3/23 (Χεζόνια 0/7, Οκέκε 1/5). Ωστόσο, κατάφερε να πάει το ματς στο τελευταίο σουτ αλλά ο Καμπάτσο αστόχησε στα 22 δευτερόλεπτα με το σκορ στο 70-68 και ο Μόργκαν με δύο εύστοχες βολές «καθάρισε» το παιχνίδι.

Για τους νικητές, ο Βιλντόσα με 11 πόντους σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής είχε καταλυτική συμβολή στη νίκη της ομάδας του, ενώ 14 πόντους πέτυχε ο Κάρσεν Έντουαρντς και 12 ο Σαλιού Νιάνγκ.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 55-50, 74-68

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 11 (2), Έντουαρντς 14 (3), Παγιόλα 2, Νιάνγκ 12 (6/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμαΐλαγκιτς 9 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Τέιλορ 3 (1), Άλστον Τζούνιορ 2, Χάκετ 4 (3 ριμπάουντ), Μόργκαν 7 (1), Ντιαρά 4, Τζάλοου 2, Ντιούφ 4 (3 ριμπάουντ).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 4, Κράμερ 2, Αμπάλδε 2, Καμπάσο 8 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οκίκι 6 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χεζόνια 14 (7/12 δίποντα, 0/7 τρίποντα), Ντεκ 12 (5/5 δίποντα), Γκαρούμπα 1, Φερνάντο 4 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 6 (2 ριμπάουντ), Γιουλ 5, Φελίς 4.

Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/9 & 1/10/2025)

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου

Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 87-79

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 96-102

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 103-87

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 89-76

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 85-78

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 82-92

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-68

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου

20:30 Novasports 5 HD Μονακό (Μονακό)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

20:45 Novasports Prime Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0

Ντουμπάι BC 1-0

Αρμάνι Μιλάνο 1-0

Παναθηναϊκός 1-0

Αναντολού Εφές 1-0

Ολυμπιακός 1-0

Βίρτους 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Μπασκόνια 0-1

Μακάμπι 0-1

Μπάγερν 0-1

Ερυθρός Αστέρας 0-1

Παρτίζαν 0-1

Μπαρτσελόνα 0-1

Μονακό –

Βιλερμπάν –

Φενέρμπαχτσε –

Παρί –

Βαλένθια –

Ζάλγκιρις –

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε

20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ

21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια-Βίρτους

22:30 Μακάμπι-Παρί