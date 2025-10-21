Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ούτε… καρφίτσα δεν θα πέφτει στις εξέδρες του PalaDozza στον προσεχή (Παρασκευή 24/10, 21:00, Novasports 4) αγώνα της Βίρτους Μπολόνια με τον Παναθηναϊκό, για την 6η αγωνιστική της Euroleague, καθώς οι Ιταλοί ανακοίνωσαν ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς με το «τριφύλλι».

Στο εν λόγω ματς οι «πράσινοι» θα έχουν την συμπαράσταση των φιλάθλων τους, καθώς πολλοί θα ταξιδέψουν στην Μπολόνια μαζί με το τσάρτερ της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκρότημα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει ρεκόρ 3-2 στην εφετινή διοργάνωση, ενώ το «τριφύλλι». με ρεκόρ 4-1. φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.