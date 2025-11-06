Με ένα πολύτιμο «διπλό» επέστρεψε η Χάποελ Τελ Αβίβ στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε με… 100άρα (109-97) από την ουδέτερη έδρα της Ντουμπάι στο Σαράγεβο, για την 9η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 7-2 το ρεκόρ της και επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, «αγκαλιά» με τον Ερυθρό Αστέρα. Στο 3-6 υποχώρησε η ομάδα των Εμιράτων, η οποία υπέστη την τέταρτη σερί ήττα της.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, η Χάποελ εξαργύρωσε την… έκρηξη παραγωγικότητας στην τρίτη περίοδο, απόρροια του ρεσιτάλ της από τα 6,75 και «φορτώνοντας» το καλάθι της Ντουμπάι με 35 πόντους σε αυτό το διάστημα εξασφάλισε μία διαφορά 15 πόντων, που της επέτρεψε να φτάσει χωρίς άγχος στο «διπλό».

Κορυφαίος των νικητών ο Ελάια Μπράιαντ με 25 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Βασίλιε Μίτσιτς και από 15 οι Αντόνιο Μπλέικνι, Τζόναθαν Μότλεϊ. Από την Ντουμπάι δεν αρκούσε το career high του Ντουέιν Μπέικον σε πόντους (36).

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-47, 69-84, 97-109

Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 5 (4 ριμπάουντ), Μπέικον 36 (10/19 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 13/14 βολές), Αμπάς 3 (4 ριμπάουντ), Έλις 16 (4/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόντιτς 8 (5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σανλί 3, Ράιτ 7 (4 ασίστ), Πετρούσεβ 11 (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Καμένιας 8

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 15 (5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Τζόουνς 4 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπλέικνι 15 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Μπράιαντ 25 (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/10 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάλκολμ 7 (8 ριμπάουντ), Οντιάσι 4, Μίτσιτς 19 (4/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουέινραϊτ 8 (6 ριμπάουντ), Οτούρου 12 (4/7 δίποντα)

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ