Η Μπάγερν Μονάχου είναι με κάθε επισημότητα ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Καμάρ Μπόλντγουιν, καθώς την Τετάρτη οι Βαυαροί ανακοίνωσε την απόκτησή του για 2+1 χρόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που διαθέτει και γεωργιανό διαβατήριο, αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά στην EuroLeague με την Μπασκόνια, μετρώντας με τους Βάσκους 7,1 πόντους, 3,7 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Σε επίπεδο ACB είχε 9,3 πόντους και 3,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 28χρονος άσος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη γερμανική BBL, φορώντας τη φανέλα της Γκέτινγκεν τη σεζόν 2021–2022.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐊𝐀𝐌𝐀𝐑 👋

🇺🇸 We’ve signed @kamar3baldwin from @Baskonia, who also played in the @easyCreditBBL for @BGGoettingen! Read all about it ⤵️#FCBB #WeBallTogether

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 6, 2025