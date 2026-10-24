Ολοκληρώθηκε με τρεις αναμετρήσεις η 7η αγωνιστική της Euroleague. Η Ζάλγκιρις επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα διαλύοντας με 105-85 τη Βιλερμπάν, ενώ στο ντέρμπι της ημέρας η Φενέρμπαχτσε πέρασε με 64-61 από το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Η αγωνιστική ολοκληρώθηκε στο Παρίσι, με τη Βαλένθια να σκορπάει με 104-93 την Παρί. Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της «διαβολοβδομάδας» που ακολουθεί.

Οι Ισπανοί μπήκαν δυναμικά στο ματς και άρχισαν να χτίζουν διαφορά, με την Παρί να δυσκολεύεται ιδιαίτερα όταν ο Ετιέν χρεώθηκε με το τρίτο προσωπικό του φάουλ, στα μέσα περίπου της δεύτερης περιόδου. Ωστόσο, η ομάδα του Μαξίμ Λεφέβρ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να επανέλθει, ακόμη κι όταν ο πρώτος της σκόρερ δεν είχε σημαντική παρουσία.

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