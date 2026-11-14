Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Euroleague, από την οποία προέκυψε τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή, με τους Παναθηναϊκό, Βαλένθια, Ολυμπιακό και Μπαρτσελόνα να ισοβαθμούν στο 8-3. Επέστρεψε στις νίκες η Εφές, σπουδαία ανατροπή για την Μπεσίκτας.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Αναντολού Εφές επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας με 103-91 της Βίρτους Μπολόνια. Οι Τούρκοι έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό τους, έφτασαν σε διψήφιες διαφορές και με τους Τζόρνταν Λόιντ και Κόλιν Μάλκολμ σε εξαιρετική βραδιά, άντεξαν στην ιταλική αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, για να πάρουν τη νίκη που τους ανέβασε στο 5-6.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός έδειχνε έτοιμος να ανέβει στο 9-2 αλλά η Μπαρτσελόνα επέστρεψε από το -13 στο τελευταίο δεκάλεπτο για να πάρει εντυπωσιακή νίκη με 76-74 στην Αθήνα.

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