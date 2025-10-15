Η Βαλένθια υποδέχεται απόψε (15/10, 21:30) τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ανακοινώσει πως ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφάλειας.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Νέιτ Σεστίνα.

Ο 28χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, ο οποίος αγωνιζόταν απο το 2024 στους Ισπανούς έχει συμφωνήσει ήδη με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Σεστίνα έχει συμμετάσχει και στους τρεις αγώνες της Βαλένθια στη Euroleague τη τρέχουσα σεζόν με 2 πόντους και 2,3 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Ο Έτορε Μεσίνα αντιμετωπίζει πολλές απουσίες στις θέσεις των ψηλών (Νίμπο, ΛεΝτέι, Τσάντσαρ, Τότε) και κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση της φροντ λάιν.