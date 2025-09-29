Αλλαγές ανακοίνωσε σήμερα (29/9) η Euroleague Basketball, δίνοντας διευκρινίσεις όσον αφορά στους κανονισμούς που θα ισχύσουν τη σεζόν 2025–26, η οποία αρχίζει αύριο, Τρίτη (30/9) σε Euroleague και EuroCup.

Οι αλλαγές αυτές, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Euroleague Basketball σήμερα (29/9) επικεντρώνονται στη βελτίωση της ροής του αγώνα, της ασφάλειας των παικτών και της συνέπειας στη διαιτησία.

Τέλος, από φέτος, στις προειδοποιήσεις των διαιτητών σε παίκτες και προπονητές για τεχνική ποινή. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή!

Συγκεκριμένα, οι διαιτητές δεν θα προειδοποιούν πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για ακατάλληλη συμπεριφορά ή προσποίηση/flopping. Οι προειδοποιήσεις θα συνεχιστούν μόνο για καταστάσεις καθυστέρησης του αγώνα, κούνημα του χεριού κοντά στα μάτια ενός σουτέρ ή/και απόσπαση της προσοχής του σουτέρ με δυνατές φωνές, χτυπήματα με το πόδι ή παλαμάκια κοντά στο οπτικό του πεδίο.

Οι προπονητές θα αποβάλλονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας που κάθεται στον πάγκο εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αιφνιδιασμού. Εάν ένας προπονητής ή μέλος του πάγκου διαταράξει τον αιφνιδιασμό ενός αντιπάλου τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή διαμαρτυρόμενος υπερβολικά, οι διαιτητές θα επιβάλουν τεχνική ποινή μόλις ολοκληρωθεί η φάση.

Σύστημα Άμεσης Επανάληψης (INSTANT REPLAY)

Η Euroleague Basketball εισάγει επίσης νέες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IRS.

Οι παραβάσεις οκτώ δευτερολέπτων μπορούν πλέον να εξεταστούν από τους διαιτητές στα τελευταία 2 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και στην παράταση, εάν έχει σφυρίξει o διαιτητής παράβαση. Οι προπονητές μπορούν να τις αμφισβητήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταλογιστεί παράβαση 8 δευτερολέπτων.

Οι έλεγχοι αναγνώρισης φάουλ επιτρέπονται πλέον από τους διαιτητές. Οι διαιτητές μπορούν να ελέγξουν το IRS για να επιβεβαιώσουν τον σωστό παίκτη που διέπραξε φάουλ εάν υπάρχει πιθανό σφάλμα καταγραφής, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι έλεγχοι αναγνώρισης φάουλ δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους προπονητές.