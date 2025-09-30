Ονειρική πρεμιέρα έκανε η Χαποέλ Τελ Αβίβ στην εφετινή Euroleague. H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη συνέτριψε την Τρίτη με… κατοστάρα (103-87) την Μπαρτσελόνα στη Σόφια, εξαργυρώνοντας τη… βροχή τριπόντων, στην οποία επιδόθηκε.

Οι Ισραηλινοί τελείωσαν τον αγώνα με ρεσιτάλ από τα 6,75 (13/24 τρίποντα) και από το δεύτερο δεκάλεπτο εκτόξευσαν την παραγωγικότητα τους, χωρίς να απειληθούν μέχρι το φινάλε…

Κορυφαίοι των νικητών οι Αντόνιο Μπλέικνι με 20 πόντους και 3/4 τρίποντα, Βασίλιε Μίτσιτς με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα και Νταν Οτούρου επίσης με 18 πόντους. Από την Μπαρτσελόνα πάλεψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλεϊ 8 (1/1τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 12 (2), Μπλέικνι 20 (3/4 τρίποντα, 11/11 βολές), Μπράιαντ 11 (1/2 τρίποντα, 8 ασίστ), Μάλκολμ 4, Οντιάσε, Μίτσιτς 18 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουεϊνράιτ 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Οτούρου 18 (9/10 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκινάτ 4.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (3), Μάρκος, Κέιλ, Βέσελι 13 (1 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 5 (1), Σατοράνσκι 5 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ 1, Φαλ 6, Λαπροβίτολα 6 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Κλάιμπερν 23 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σενγκέλια 8 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάρα 7 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).