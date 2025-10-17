Μεταμορφωμένος παρουσιάζεται ο Ερυθρός Αστέρας, μετά την αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου από την τεχνική του ηγεσία.

Πιο συγκεκριμένα οι Σέρβοι, μετά την έλευση του Σάσα Ομπράντοβιτς μετρούν «3 στα 3», προσθέτοντας στα… θύματά τους και τη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία νίκησαν την Παρασκευή με το εμφατικό 90-75 στο Βελιγράδι, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον ρεκόρ 3-2.

Η «βασίλισσα» μπήκε στο ματς με κεκτημένη ταχύτητα από τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση και πήρε διψήφια διαφορά στο 13΄ (20-31).

Τρία λεπτά αργότερα, όμως, το σκορ είχε γίνει 33-33 με τους γηπεδούχους να πατάνε το γκάζι με σερί 13-2, για να κλείσουν την περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων, 43-39 και τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να έχει «βομβαρδίσει» το ισπανικό καλάθι με 15 πόντους.

Η ανωτερότητα του Αστέρα συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο με τη διαφορά να ξεπερνάει τους 10 πόντους (63-49 στο 17΄) και να φτάνει στο +16 (76-59) στο 34΄.

Δεν υπήρχαν πλέον οι προϋποθέσεις για τη Ρεάλ ώστε να καλύψει χάσμα 16 πόντων μέσα σε 6 λεπτά και ο Ερυθρός Αστέρας του Σάσα Ομπράντοβιτς επικράτησε με το τελικό 90-75. Κορυφαίος ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ με 18π., 7ρ., 5ασ., ο Τσίμα Μονέκε είχε 15π., 7ρ. και ο Νουόρα 18π., 5ρ., 3ασ.

Ξανά άστοχη η Ρεάλ από το τρίποντο (5/26) κατέρρευσε στο β΄ ημίχρονο. Διασώθηκε ο Τσούμα Οκέκε με 16π.,8ρ.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-39, 67-53, 90-75

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 18 (4/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Νταβιντόβατς 4 (1), Κάλινιτς 10 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ιζούντου 6 (3/3 δίποντα), Μοτιεγιούνας 5 (2/9 σουτ), Νουόρα 18 (4/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οτζελέγιε 13 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Μονέκε 15 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ντος Σάντος 1

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 11 (4/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Αμπάλδε 7 (1), Καμπάσο 1 (0/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οκίκι 16 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χεζόνια 15 (1/9 τρίποντα, 4/8 βολές), Μάλεντον 7 (3/9 σουτ, 1/3 βολές), Ντεκ 2, Γκαρούμπα 2, Φερνάντο 3, Ταβάρες 2, Γιουλ 4, Φελίς 5 (1)

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ