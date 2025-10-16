Eπιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση η Ντουμπάι BC πέτυχε την Πέμπτη σπουδαία νίκη με 83-78 σκορ επί της Μπαρτσελόνα στην «Coca Cola Arena», για την 5η αγωνιστική της Euroleague και βελτίωσε σε 3-2 το ρεκόρ της, πιάνοντας τους Καταλανούς στη βαθμολογία (έχουν επίσης 3-2).

Τρομερή εμφάνιση για τους νικητές πραγματοποίησε ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 23 πόντους (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές) και 7 ριμπάουντ, ο Μπέικον είχε 20 πόντους, ενώ ο Καμπενγκελέ 10π. και 13ρ.

Για τη Μπαρτσελόνα διακρίθηκαν οι Σεγκέλια (19π.), Μπριθουέλα (19π., 4/9 τρίποντα).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, εξασφαλίζοντας διψήφια διαφορά 18-5 στο 7΄, με τη «Μπάρτσα» να αντεπιτίθεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο δέχτηκε μόλις 9 πόντους και πέτυχε 19.

Οι Καταλανοί όμως δεν είχαν βρει «αντίδοτο» στον Καμπενγκελέ ο οποίος «σκέπασε» τα καλάθια με 9 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο. Στην άμυνα όσο κι αν προσπαθούσαν να «πατήσουν γκάζι», αδυνατούσαν να περιορίσουν τους Πετρούσεφ, Μπέικον.

Έτσι, 11 λεπτά πριν από το τέλος (29΄) τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση με τις δύο ομάδες να έχουν από 56 πόντους. Το «μπρα ντε φερ» συνεχίστηκε μέχρι το 34΄ όταν η Ντουμπάι έκανε σερί 9-0 και ξέφυγε 72-63.

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι Πετρούσεφ, Μπέικον έκαναν το 80-70 στο 39΄ και τα πάντα είχαν κριθεί.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78

Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Μπέικον 20 (8/10 δίποντα, 4/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αμπάς 2, Πρέπελιτς 6 (1), Μπέρτανς 11 (1/4 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Άντερσον, Καμπενγκέλε 10 (4/8 δίποντα, 2/2 βολές, 13 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Άρμστρονγκ, Ράιτ 111 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Πετρούσεβ 23 (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 8 ριμπάουντ), Καμένιας

Μπαρτσελόνα (Πενιαρόγια): Πάντερ 2 (0/6 σουτ), Μάρκος 6 (2 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κέιλ, Νόρις 2, Βέσελι 9 (7/8 βολές), Μπριθουέλα 19 (3/5 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Σατοράνσκι 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 2 (1/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Κλάιμπερν 7 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/5 βολές), Σενγκέλια 19 (6/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές), Κεϊτά 2, Πάρα 7 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ