Η EuroLeague παρουσίασε το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) το δεκαετές επιχειρηματικό της πλάνο το οποίο προβλέπει παροχή δισεκατομμυρίων ευρώ προς τους συμμετέχοντες συλλόγους.

Βάσει του σχεδίου, οι συνολικές καταβολές προς τους συμμετέχοντες συλλόγους θα φτάσουν τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη δεκαετία, εκ των οποίων τα 2,2 δισ. ευρώ θα προέρχονται από έσοδα και τα υπόλοιπα 1,2 από franchise.

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