Ολοκληρώθηκε με τέσσερις αναμετρήσεις η 10η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ερυθρό Αστέρα να περνάει το εμπόδιο του Ολυμπιακού για να ανέβει στο 7-3 και να περάσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, κάτω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η Βαθμολογία και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής.

Η δράση της 10ης αγωνιστικής ξεκίνησε από την Τετάρτη, με τον Παναθηναϊκό να «βρυχάται» στη Μαδρίτη, επικρατώντας στην παράταση με 115-112 της Ρεάλ (101-101 κ.δ) με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, που πραγματοποίησε μία MVP εμφάνιση με 33 πόντους και απίθανα ποσοστά ευστοχίας. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι πράσινοι έγιναν η μοναδική ομάδα που ανέβηκε στο 8-2, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

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