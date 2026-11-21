Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να μετατρέπει σε σόου το ντέρμπι με τη Ρεάλ, για να πάρει τη νίκη με 92-76 και να πιάσει τη Βαλένθια στο 10-3. Στην παράταση κέρδισαν Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας την Μπεσίκτας και την Μπαρτσελόνα αντίστοιχα ενώ η Ντουμπάι πέρασε με 80-74 από το «Σπύρος Κυπριανού».

Την Πέμπτη, η Ντουμπάι BC έκανε την ανατροπή απέναντι στη Μακάμπι, επικρατώντας με 82-74 στην Κύπρο. Οι Ισραηλινοί είχαν το προβάδισμα για τρία δεκάλεπτα, όμως οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στην τελευταία περίοδο, σε ένα παιχνίδι που ξεχώρισε ο Ντουέιν Μπέικον ξεχώρισε με 18 πόντους. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας, νικώντας τη Ζάλγκιρις με 87-72. Παρά το γεγονός ότι οι Λιθουανοί προσπέρασαν στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν πήρε την κατάσταση στα χέρια του, σημειώνοντας 14 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο και οδηγώντας τους «πράσινους» στην ένατη νίκη τους.

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