Στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 8η αγωνιστική της Euroleague, η Παρτίζαν πέρασε με το επιβλητικό 94-71 από την «Paladoza Arena» για να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 4-4. Ανέβηκε στο 6-2 ο Ολυμπιακός.

Η Βίρτους ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 22-14. Ωστόσο, η Ζάλγκιρις ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε επιθετικό ρυθμό στη δεύτερη περίοδο, ανατρέποντας την κατάσταση πριν από την ανάπαυλα και παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα.

Το τρίτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό, με τους Λιθουανούς να επικρατούν με επιμέρους σκορ 28-18 και να αποκτούν διαφορά ασφαλείας. Η Βίρτους δεν κατάφερε να αντιδράσει, με τη Ζάλγκιρις να φτάνει άνετα στο τελικό 94-71.

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