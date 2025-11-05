Η αστυνομία του Σαράγεβο απαγόρευσε την παρουσία φιλάθλων στον αγώνα EuroLeague μεταξύ Ντουμπάι και Χάποελ Τελ Αβίβ για λόγους ασφαλείας, έπειτα από σημερινή (5/11) διαμαρτυρία κατά του αγώνα.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (6/11) στο Σαράγεβο, ωστόσο μια ομάδα πολιτών έχει επανειλημμένα ζητήσει από την τοπική κυβέρνηση να τον ακυρώσει, διαμαρτυρόμενη για αυτό που χαρακτηρίζει ως «γενοκτονία στη Γάζα».

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προσπάθησαν να εισβάλουν βίαια στο κυβερνητικό κτήριο και να διακόψουν συνεδρίαση που βρισκόταν σε εξέλιξη, αλλά αποτράπηκαν από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η Χάποελ δεν έχει αποστασιοποιηθεί από τις καταγγελλόμενες ισραηλινές θηριωδίες εναντίον αμάχων στη Γάζα και ότι το Σαράγεβο —μια πόλη που πολιορκήθηκε για 43 μήνες από σερβικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας (1992–1995)— δεν θα έπρεπε να φιλοξενεί την ομάδα του Τελ Αβίβ.

Οι Βόσνιοι εκφράζουν διαχρονικά τη συμπάθειά τους προς την παλαιστινιακή υπόθεση, με τις νωπές ακόμη μνήμες από τον δικό τους πόλεμο τη δεκαετία του 1990 και τη γενοκτονία των Βόσνιων Μουσουλμάνων στον θύλακα της Σρεμπρένιτσα, ο οποίος τελούσε υπό την προστασία του ΟΗΕ.

Έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές ως πολιτικά υποκινούμενες, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική του εκστρατεία στοχεύει τη Χαμάς και όχι τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, και ότι λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αμάχων.

«Βάσει των επιχειρησιακών πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, η Διοίκηση Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών του Σαράγεβο ενημέρωσε τους διοργανωτές του αγώνα ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων για λόγους ασφαλείας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι από το πρωί της Πέμπτης (6/11) θα εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του αθλητικού κέντρου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς διακοπές.

Οι ομάδες Ντουμπάι και Χάποελ, καθώς και η EuroLeague, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχολιασμό.