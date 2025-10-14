Με μία κυριαρχική εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα πέρασε «αέρας» από το Βελιγράδι, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague (ρεκόρ 3-1).

Οι Καταλανοί συνέτριψαν με 92-71 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Ισραηλινούς στην τρίτη ήττα τους, πριν την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (16/10, 22:00).

Οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, παίρνοντας προβάδισμα 14 πόντων (11-25) από το πρώτο δεκάλεπτο. Το σύνολο του Ζοάν Πενιαρόγια παρουσίασε εξαιρετική εικόνα, με την απόδοσή του να εκτοξεύεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν και ξέφυγε με +28 στο ημίχρονο (32-60), μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία.

Κομβικός για την ισπανική ομάδα ήταν ο Τορνικέ Σενγκέλια, ο οποίος άγγιξε το triple-double με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από τη Μακάμπι, ο Μάρτσιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα αποτέλεσε την εξαίρεση στην αγωνιστική… αποσύνθεση των Ισραηλινών.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92