Ένα ακόμη βήμα προς την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League έκαναν το βράδυ της Πέμπτης (27/11) οι Άστον Βίλα και Πόρτο με τις νίκες τους επί των Γιουνγκς Μπόις και Νις αντίστοιχα. Οι «χωριάτες» με το τέταρτο «τρίποντο» (2-1) σε πέντε ματς «έπιασαν» στην κορυφή (από 12 βαθμούς) τη Μίντιλαντ, που την ίδια ώρα γνώριζε την ήττα στο «Ολίμπικο» από τη Ρόμα (2-1) του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο στο 79′ αντί του Τσελίκ).

Με δύο βαθμούς λιγότερους (10) ακολουθεί η Πόρτο, που δεν είχε κανένα πρόβλημα στο «Ντραγκάο» απέναντι στη Νις (3-0), με τον Βέιγκα να «καθαρίζει» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο την αναμέτρηση με δύο γκολ.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη αγωνιστική της League Phase, Βικτόρια Πλζεν, παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Φράιμπουργκ (0-0), ενώ σε… τροχιά απευθείας πρόκρισης μπήκε η Λιλ με το εμφατικό 4-0 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο «Πιερ Μορουά».

Με 3-2, τέλος, η Λουντογκόρετς έκανε την έκπληξη επί της Θέλτα στη Βουλγαρία, ενώ σπουδαίο «διπλό» στο «Ντε Κάιπ» επί της Φέγενορντ πέτυχε η Σέλτικ με 3-1.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Ρόμα – Μίντιλαντ 2-1 (7′ Αϊνάουι, 83′ Ελ Σαράουϊ – 87′ Παουλίνιο)

Πόρτο – Νις 3-0 (1′,36′ Βέιγκα, 61′ πέν. Σάμου)

Φέγενορντ – Σέλτικ 1-3 (11′ Ουέντα – 31′ Γιανγκ Χίουν-Γιουν, 43′ Χατάτε, 82΄ΜακΓκρέγκορ)

Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0 (21′ Αντράντε, 36′ Μουκάου, 69′ Ιγκαμάνε, 86′ Αντρέ)

Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις 2-1 (27′,42′ Μάλεν – 90′ Μοντέιρο)

Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος 1-1 (69′ Ταλίσκα – 66′ Βάργκα)

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 (64′ Ιβάνουσετς – 89′ Κόρνβιγκ)

Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ 0-0

Λουντογκόρετς – Θέλτα 3-2 (11’πέν, 49′, 62’πέν. Στάνιτς – 70′ Ντουράν, 90’+6 Ελ Αμπντελαουϊ)

Ρέιντζερς – Μπράγκα 22:00

Μπέτις – Ουτρέχτη 22:00

Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκ. 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 22:00

Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ 22:00

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 22:00

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη 22:00

Γκενκ – Βασιλεία 22:00