Ένα ακόμη βήμα προς την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League έκαναν το βράδυ της Πέμπτης (27/11) οι Άστον Βίλα και Πόρτο με τις νίκες τους επί των Γιουνγκς Μπόις και Νις αντίστοιχα. Οι «χωριάτες» με το τέταρτο «τρίποντο» (2-1) σε πέντε ματς «έπιασαν» στην κορυφή (από 12 βαθμούς) τη Μίντιλαντ, που την ίδια ώρα γνώριζε την ήττα στο «Ολίμπικο» από τη Ρόμα (2-1) του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο στο 79′ αντί του Τσελίκ).
Με δύο βαθμούς λιγότερους (10) ακολουθεί η Πόρτο, που δεν είχε κανένα πρόβλημα στο «Ντραγκάο» απέναντι στη Νις (3-0), με τον Βέιγκα να «καθαρίζει» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο την αναμέτρηση με δύο γκολ.
Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη αγωνιστική της League Phase, Βικτόρια Πλζεν, παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Φράιμπουργκ (0-0), ενώ σε… τροχιά απευθείας πρόκρισης μπήκε η Λιλ με το εμφατικό 4-0 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο «Πιερ Μορουά».
Με 3-2, τέλος, η Λουντογκόρετς έκανε την έκπληξη επί της Θέλτα στη Βουλγαρία, ενώ σπουδαίο «διπλό» στο «Ντε Κάιπ» επί της Φέγενορντ πέτυχε η Σέλτικ με 3-1.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Ρόμα – Μίντιλαντ 2-1 (7′ Αϊνάουι, 83′ Ελ Σαράουϊ – 87′ Παουλίνιο)
Πόρτο – Νις 3-0 (1′,36′ Βέιγκα, 61′ πέν. Σάμου)
Φέγενορντ – Σέλτικ 1-3 (11′ Ουέντα – 31′ Γιανγκ Χίουν-Γιουν, 43′ Χατάτε, 82΄ΜακΓκρέγκορ)
Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0 (21′ Αντράντε, 36′ Μουκάου, 69′ Ιγκαμάνε, 86′ Αντρέ)
Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις 2-1 (27′,42′ Μάλεν – 90′ Μοντέιρο)
Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος 1-1 (69′ Ταλίσκα – 66′ Βάργκα)
ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 (64′ Ιβάνουσετς – 89′ Κόρνβιγκ)
Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ 0-0
Λουντογκόρετς – Θέλτα 3-2 (11’πέν, 49′, 62’πέν. Στάνιτς – 70′ Ντουράν, 90’+6 Ελ Αμπντελαουϊ)
Ρέιντζερς – Μπράγκα 22:00
Μπέτις – Ουτρέχτη 22:00
Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκ. 22:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν 22:00
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 22:00
Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ 22:00
Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 22:00
Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη 22:00
Γκενκ – Βασιλεία 22:00