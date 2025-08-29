Η Λουντογκόρετς κατάφερε να «λυγίσει» στην παράταση την Σκεντίγια και επικρατώντας 4-1 πήρε την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Αυτό ήταν και το μοναδικό ματς το οποίο εξελίχθηκε σε θρίλερ κατά τις ρεβάνς των πλέι οφ. Στον ενιαίο όμιλο θα αγωνιστεί και η Ουτρέχτη, που με τον Βασίλη Μπάρκα βασικό έμεινε στο 0-0 με τη Ζρίνσκι αλλά «επένδυσε» στο υπέρ της 2-0 του Μόσταρ. Πρόκριση και για τη Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα (βασικός, 90 λεπτά) που έχασε 2-1 εντός έδρας από τη Λεχ Ποζναν, αλλά τα πάντα είχαν κριθεί από το πρώτο ματς (5-1 υπέρ των Βέλγων).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ρεβάνς των play off του Europa League:

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Μπραν (Νορβηγία) 0-4 (1-2) (45’+1 Κάστρο, 69′ Χάνσεν, 75′ Κνούντσεν, 87′ Σόλντβεντ)

Κουόπιο (Φινλανδία) – Μίντιλαντ (Δανία) 0-2 (0-4) (51΄πεν. Μπρουμάδο, 54΄ Σιμσίρ)

Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) – Μάλμε (Σουηδία) 0-2 (0-3) (62΄ Γκούντγιονσεν, 90+1΄ Εκόνγκ)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) – Παναθηναϊκός 0-0 (1-2)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) 4-1παρ. (1-2) (9΄ Κουρτουλούς, 24΄ Τσότσεφ, 99΄ Τεκπετέι, 120+3΄ Μπιλ – 64΄ Ταμπά)

ΠΑΟΚ – Ριέκα (Κροατία) 5-0 (0-1) (12΄ Μεϊτέ, 25΄ Κωνσταντέλιας, 57΄ Τσάλοφ, 77΄ Γιακουμάκης, 90΄ Πέλκας)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0 (1-3) (5΄ Γκερέρο)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 0-0 (2-0)

Γκενκ (Βέλγιο) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2 (5-1) (31΄ Ίτο – 43΄ Λίσμαν, 57΄ Μπένγκτσον)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 3-2 (1-0) (29΄, 52΄ Τζίγκοβιτς 37΄ Μπεντιά – 43΄ Μακ, 87΄ Στρέλετς)

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία) – Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0 (2-2) (45+1΄,59΄ Ολάρου, 52΄ Σουτ)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 5-1 (4-0) (12΄ Καρβάλιο, 42΄, 45+1΄ Μαρτίνες, 77΄ Βιντιγκάλ, 82΄ Πάου Βίκτορ – 89΄ Κίκε Γκόμεζ)