Λιόν και Άστον Βίλα πήραν τις δύο πρώτες θέσεις της League Phase του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της διοργάνωσης. Από 21 βαθμούς για τις δύο ομάδες, με τους Γάλλους λόγω καλύτερης διαφοράς να παίρνουν την πρωτιά, μετά το 4-2 επί του ΠΑΟΚ και τους «χωριάτες» μετά την ανατροπή επί της Σάλτσμπουργκ (από 0-2 σε 3-2) να τερματίζουν στην 2η.

Η Ρόμα με την ισοπαλία που απέσπασε στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό (1-1) κατάφερε στο φινάλε να καταλάβει την 8η θέση και να πάρει το απευθείας «εισιτήριο» για τους «16» του θεσμού, ενώ το γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με το οποίο η Γκεν επικράτησε εντός έδρας της Μάλμε με 2-1 δεν αποδείχθηκε αρκετό για να στείλει τους Βέλγους στα νοκ άουτ, καθώς κατέκτησαν την 9η θέση (ισόβαθμοι με τη Ρόμα στους 16 βαθμούς).

Στην ισοβαθμία των 9 βαθμών, ανάμεσα στην Μπραν και στη Γιανγκ Μπόις, την 24η θέση και την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση πήρε η πρώτη, έχοντας καλύτερο συντελεστή τερμάτων από τους Ελβετούς (-2 έναντι -6).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Λιόν (Γαλλία)-ΠΑΟΚ 4-2 (34′ Ιμπέρ, 55′ Μερά, 88′ Κάραμπετς, 90’+3 Ροντρίγκες – 20′ Γιακουμάκης, 69′ Μεϊτέ)

Παναθηναϊκός-Ρόμα (Ιταλία) 1-1 (58′ Ταμπόρδα – 80′ Ζιολκόβσκι)

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2 (65′ Ρότζερς, 76′ Μινγκς, 87′ Τζιμο-Αλόμπα – 31′ Κονατέ, 49′ Γέο)

Σέλτικ (Σκωτία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία) 4-2 (6′ Νιγκρεν, 10’αυτ. Βιργκεβερ, 19′ πέν. Ένγκελς, 66′ Τράστι – 44′ Ντε Βιτ, 62′ Μπλέικ)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-1 (27′ Μόρα, 36′ Μούρα, 41′ αυτ. Φερνάντες – 6′ Γκασάμα)

Βασιλεία (Ελβετία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1 (39′ Πάνος)

Μίντιλαντ (Δανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-0 (49′ Σιμσιρ, 74′ Μπακ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Θέλτα (Ισπανία) 1-1 (89′ Μπρούνο Ντουάρτε – 87′ Λόπες)

Στεάουα Β. (Ρουμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1 (71′ Τσισότι – 19′ Γιούκσεκ)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0

Γκενκ (Βέλγιο)-Μάλμε (Σουηδία) 2-1 (45′ πέν. Χέιμανς, 82′ Καρέτσας – 4′ Αλί)

Λιλ (Γαλλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0 (90’+2 πέν. Ζιρού)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-3 (35′ Ρόου, 47′ Ορσολίνι, 90’+4 Πομπέγκα)

Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0 (17′ Ότβος, 21′,55′ Ιγκόρ Ζεσούς, 90′ πέν. ΜακΑτι)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νις (Γαλλία) 1-0 (42′ Στάνιτς)

Μπέτις (Ισπανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-1 (17′ Άντονι, 32′ Εζαλζουλί – 77′ Τένγκστεντ)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0 (85′ Κιτεϊσβίλι)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 3-2 (6′ Ούνταβ, 7′ Ντεμίροβιτς, 90′ Άντρες – 42′ Γκίγκοβιτς, 57′ Λοπέρ)