Έναν… πονοκέφαλο λιγότερο θα έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα (Τετάρτη 24/9. 19:45, COSMOTE SPORT 2 HD), στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League.

Ο βασικός κεντρικός επιθετικός, Ίον Νικολαέσκου, δεν ταξιδεύει λόγω τραυματισμού με την υπόλοιπη αποστολή της ισραηλινής ομάδας. Ο 27χρονος Μολδαβός φορ έγινε αναγκαστική αλλαγή το περασμένο Σάββατο (20/9), στην εντός έδρας επικράτηση με 2-1 επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ, για την 4η αγωνιστική του εγχώριου πρωταθλήματος.

Ο Νικολαέσκου, που άφησε στο 64ο λεπτό τη θέση του στον Ελάντ Μαντμόν, έχει πετύχει τη φετινή σεζόν δύο (2) γκολ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις – αμφότερα στο Πρωτάθλημα. Αναλυτικά η αποστολή της Μακάμπι Τελ Αβίβ του Ζάρκο Λάζετιτς αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Τερματοφύλακες: Γκεράφι, Μελίκα, Μισπάτι.

Αμυντικοί: Ρεβίβο, Χεϊτόρ, Γιεχεκζέλ, Καμαρά, Ασαντέ, Σλόμο, Γκρόπερ, Μπεν Χαρούς, Μπεν Χάμο.

Μέσοι: Αντράντε, Μπέλιτς, Λέντερμαν, Σισοκό, Νόι, Σαχάρ, Πέρετζ.

Επιθετικοί: Μαλέντε, Μαντμόν, Βαρέλα, Αμπού Φαρχί, Νταβίντα.