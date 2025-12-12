Για πολύ λίγο απόλαυσε η Μίντιλαντ τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία τoυ Europa League, καθώς μετά τα βραδινά ματς της 6ης αγωνιστικής απέκτησε δύο συγκάτοικους.

Ο λόγος για τις Λιόν και Άστον Βίλα, οι οποίες προχώρησαν με νίκες επί των Γκόου Αχέντ Ίνγκλς και Βασιλείας και με 15 βαθμούς έπιασαν τους Δανούς στην πρώτη θέση και βρίσκονται «αγκαλιά» με το «εισιτήριο» για την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Στην οκτάδα που δίνει την ευκαιρία στις ομάδες που θα τερματίσουν εκεί μετά τις δύο αγωνιστικές που απομένουν στη League Phase να βρεθούν στον επόμενο γύρο και να αποφύγουν τα playoffs μπήκαν Φράιμπουργκ (4η θέση) και Πόρτο (8η), μετά τις επιτυχίες τους απέναντι σε Σάλτσμπουργκ (1-0) και Μάλμε (2-1).

Γερά στο… κόλπο της πρόκρισης μπήκαν επίσης Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπολόνια μετά τις εμφατικές εκτός έδρας νίκες τους επί των Σέλτικ (3-0), Μπραν (4-0) και Θέλτα (2-1).

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Μπέτις (Ισπανία) 1-3

(89′ Γκάλεσιτς – 31′ αυτ. Ντομίνγκες, 34′ Ρικέλμε, 38′ Άντονι)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1

(45’+5 Ότβος, 73′ Βάργκα – 27′ Μιόβσκι)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Λιλ (Γαλλία) 1-0

(60′ Μάλες)

Μίντιλαντ (Δανία) – Γκενκ (Βέλγιο) 1-0

(17′ Τσο Γκουέ-Σουνγκ)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 3-3

(33′ Στάνιτς, 71′ Βερντόν, 77′ Τσότσεβ – 39′ Ντεσπόντοφ, 48′ Βολιάκο, 90′ Μύθου)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Ερ. Αστέρας (Σερβία) 0-1

(55′ Ίβανιτς)

Νις (Γαλλία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1

(28′ Βίκτορ)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1

(24′ Ασινιόν, 37′ Τόμας, 49′ Μίτελσταντ, 90’+4 Βάγκνομαν – 52′ Ρεβίβο)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 1-2

(73′ φαν ντε Χορν – 52′ Καλιμουεντό, 88′ Ιγκόρ Ζεσούς)

Πόρτο (Πορτογαλία) – Μάλμε (Σουηδία) 2-1

(30′,36′ Σάμου – 90’+5 αυτ. Μούρα)

Λιόν (Γαλλία) – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-1

(3′ Μορέιρα, 11′ Σουλτς – 6′ Σμιτ)

Σέλτικ (Σκωτία) – Ρόμα (Ιταλία) 0-3

(6′ Μαντσίνι, 36′,45’+1 Φέργκιουσον)

Βασιλεία (Ελβετία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-2

(34′ Ντανίλιουτς – 12′ Γκεσάντ, 53′ Τίλεμανς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 1-0

(50′ αυτ. Ντιαμπατέ

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 4-3

(12′ Νγκεσανά, 54′ Τόμα, 87′ Τιάμ, 90’+5 Τανάσε – 41′ Τένγκστεντ, 44′ Τίμπερ, 51′ Σάουερ)

Θέλτα (Ισπανία) – Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

(17′ Θαραγόθα – 65’πέν, 75′ Μπερναρντέσκι)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) – Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-0

Μπραν (Νορβηγία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-4

(5′ Ακτούρκογλου, 36′,44′,65′ Ταλίσκα)

Η βαθμολογία του Europa League