Μπράγκα και Ρόμα έκαναν αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, μετά τις μεγάλες εντός έδρας νίκες τους επί των Νότιγχαμ (1-0) και Στουτγκάρδης (2-0). Παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 29′ (αποβολή Σοτέλο), η Θέλτα επικράτησε 2-1 στο Βίγκο της Λιλ και παρέμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης τους «16», αποφεύγοντας την ενδιάμεση φάση.

Νωρίτερα, Λιόν και Αστον Βίλα με τα «διπλά» που πέτυχαν με το ίδιο σκορ (1-0) απέναντι σε Γιουνγκ Μπόις και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα, εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase (7η).

Με το ένα… πόδι στον επόμενο γύρο βρίσκεται και η Φράιμπουργκ μετά την εντός έδρας νίκη της επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Μίντιλαντ έχασε την ευκαιρία ν’ ακολουθήσει τις Λιόν και Αστον Βίλα στα νοκ άουτ, μετά το γκολ που δέχτηκε στο 90’+10 από την Μπραν, με το οποίο «γράφτηκε» το τελικό 3-3.

Μάλμε και Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκλείστηκαν και μαθηματικά, όπως και η Στουρμ Γκρατς, μετά τις ήττες που γνώρισαν.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-0

(5′ Ουατανάμπι, 69′ Χατζ Μουσα, 90′ Μπόρχες)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1

(25′ Σάντσο)

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)- Μπέτις (Ισπανία) 2-0

(67′ Ζίβκοβιτς, 87′ πέν. Γιακουμάκης)

Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1

(6′ Τσερβ – 90′ Γκουλ)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν (Γαλλία) 0-1

(45’+1 Μέιτλαντ-Νάιλς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0

(82′ Ματάνοβιτς)

Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 2-2

(58′ Νταλίνγκα, 78′ Ρόου – 6′ Χατάτε, 41′ Τράστι)

Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1

(17′ Κοστόφ)

Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 3-3

(19′ Χολμ, 68′ πέν. Κόρνβιγκ, 90’+10 πέν. Σόλντβεντ – 4′,70′ Ερλιτς, 31′ Τζούνιορ Μπρουμάδο)

Ρόμα (Ιταλία)- Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

(40′, 90’+3 Πίτσιλι)

Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 1-0

(33′ Ντιομαντέ)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)- Στεάουα Βουκ. 4-1

(7′ Μπακράρ, 11′,71′ Μπέλιο, 90+3′ Κουλένοβιτς – 42′ Μπιρλιγκέα)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 3-1

(4′,12′ Αλαϊμπέγκοβιτς, 35′ Κράτζιγκ – 56′ Αγκμπονίφο)

Μπράγκα (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0

(54′ αυτ. Γέιτς)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)- Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-1

(62′ πέν. Ντέλε – 86′ Ζαρουρί)

Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 3-1

(10′ Βανουτέ, 41′,59′ Γκουβέια – 68′ Στόκερς)

Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ (Γαλλία) 2-1

(1′ Σβέντμπεργκ, 69′ Στάρφελτ – 87′ Ζιρού)

Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 22/1