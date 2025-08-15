Τη βραδιά όπου ο Παναθηναϊκός κι ο ΠΑΟΚ πανηγύρισαν δύο μεγάλες προκρίσεις απέναντι σε Σαχτάρ Ντόνετσκ και Βόλφσμπέργκερ, παίρνοντας τα «εισιτήρια» για τα play off του Europa League, ακολούθησε και η πρόκριση της κυπριακής ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία άντεξε στην πίεση της Λέγκια Βαρσοβίας στη ρεβάνς της Πολωνίας και παρά την ήττα της με 2-1, πέρασε στην επόμενη φάση όπου την περιμένει πλέον η νορβηγική Μπραν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):
Τρίτη 12/8 Β’ Ματς Α’ Ματς
Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 1-3 (2-1)
Πέμπτη 14/8 Β’ Ματς Α’ Ματς
Κουόπιο (Φινλανδία)-RFS (Λετονία) 1-0 (2-1)
Μίντιλαντ (Δανία)-Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 2-0 (3-1)
Μπραν (Νορβηγία)-Χάκεν (Σουηδία) 0-1 (2-0)
Νόα (Αρμενία)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 5-6 πέν. / 0-0 κ.α. και παρ. (1-1)
Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1 παρ. (0-0)
Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία)-Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 1-2 (1-1)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 3-1 (2-1)
Ντρίτα (Κόσοβο)-Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 1-3 (2-3)
Ουτρέχτη (Ολλανδία)-Σερβέτ (Ελβετία) 2-1 (3-1)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-4 πέν. / 0-0 κ.α. και παρ. (0-0)
Μπράγκα (Πορτογαλία)-Κλουζ (Ρουμανία) 2-0 (2-1)
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1 (1-4)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ PLAY OFF ΤΟΥ EUROPA LEAGUE
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)
Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)
Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)
Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο)
Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία)
Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία)
Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)
Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)