Τη βραδιά όπου ο Παναθηναϊκός κι ο ΠΑΟΚ πανηγύρισαν δύο μεγάλες προκρίσεις απέναντι σε Σαχτάρ Ντόνετσκ και Βόλφσμπέργκερ, παίρνοντας τα «εισιτήρια» για τα play off του Europa League, ακολούθησε και η πρόκριση της κυπριακής ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία άντεξε στην πίεση της Λέγκια Βαρσοβίας στη ρεβάνς της Πολωνίας και παρά την ήττα της με 2-1, πέρασε στην επόμενη φάση όπου την περιμένει πλέον η νορβηγική Μπραν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Τρίτη 12/8 Β’ Ματς Α’ Ματς

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 1-3 (2-1)

Πέμπτη 14/8 Β’ Ματς Α’ Ματς

Κουόπιο (Φινλανδία)-RFS (Λετονία) 1-0 (2-1)

Μίντιλαντ (Δανία)-Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 2-0 (3-1)

Μπραν (Νορβηγία)-Χάκεν (Σουηδία) 0-1 (2-0)

Νόα (Αρμενία)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 5-6 πέν. / 0-0 κ.α. και παρ. (1-1)

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1 παρ. (0-0)

Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία)-Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 1-2 (1-1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 3-1 (2-1)

Ντρίτα (Κόσοβο)-Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 1-3 (2-3)

Ουτρέχτη (Ολλανδία)-Σερβέτ (Ελβετία) 2-1 (3-1)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-4 πέν. / 0-0 κ.α. και παρ. (0-0)

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Κλουζ (Ρουμανία) 2-0 (2-1)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1 (1-4)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ PLAY OFF ΤΟΥ EUROPA LEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο)

Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία)

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)