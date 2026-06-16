Ξεκίνησε η σεζόν 2026/27 στο UEFA Europa League, με την κλήρωση του 1ου προκριματικού γύρου. Η διαδρομή ξεκινά στις 9 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τον τελικό στις 26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη.

Στον 1ο προκριματικό συμμετέχουν 12 ομάδες, ενώ στον 2ο προκριματικό συμμετέχουν 18 ομάδες. Σε αυτόν τον γύρο μπαίνουν οι 6 νικήτριες του 1ου γύρου, μαζί με 12 ομάδες που ξεκινούν απευθείας από αυτό το στάδιο.

Τα ζευγάρια:

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)-Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) -Βέστρι (Ισλανδία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζίλινα (Σλοβακία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) -Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Σέριφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αλουμίνι (Σλοβενία)

Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Πρώτοι αγώνες: Πέμπτη, 9 Ιουλίου

Ρεβάνς: Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026.

Οι ημερομηνίες:

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9 & 16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23 & 30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου

Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου

League Phase 28 Αυγούστου 16 Σεπτεμβρίου– 28 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου

Φάση των “16” 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου & 6 Μαΐου

Τελικός-26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)