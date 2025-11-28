Το απίθανο γκολ του Καρέτσα στη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Βασιλείας, το εμφατικό 6-0 της Λιόν στην Μπάτσκα Τόπολα επί της τυπικά γηπεδούχου, Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι άνετες νίκες των Μπολόνια (4-1 τη Σάλτσμπουργκ), Νότιγχαμ (3-0 τη Μάλμε) και Στουτγκάρδης στην Ολλανδία με 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς, ξεχώρισαν από το δεύτερο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Ο νεαρός διεθνής με την Εθνική ομάδα, Κωνσταντίνος Καρέτσας (έπαιξε σε όλο το 90λεπτο), πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της βραδιάς, χάρις στο οποίο η Γκενκ πήρε το «τρίποντο» επί της Βασιλείας και ταυτόχρονα αύξησε τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
Η Λιόν ήταν ασταμάτητη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη διέλυσε με 6-0 και με 12 βαθμούς μετά από 5 ματς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία των Μίντιλαντ και Άστον Βίλα.
Στην οκτάδα μπήκε και η Μπέτις, μετά το 2-1 επί της Ουτρέχτης, αλλά και η Μπράγκα με το 1-1 στη Σκωτία κόντρα στη Ρέιντζερς, ενώ σημαντικές νίκες στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στους «16» πέτυχαν και οι Νότιγχαμ, Στουτγκάρδη με 3-0 επί της Μάλμε και 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Ρόμα – Μίντιλαντ 2-1
(7′ Αϊνάουι, 83′ Ελ Σαράουϊ – 87′ Παουλίνιο)
Πόρτο – Νις 3-0
(1′,36′ Βέιγκα, 61′ πέν. Σάμου)
Φέγενορντ – Σέλτικ 1-3
(11′ Ουέντα – 31′ Γιανγκ Χίουν-Γιουν, 43′ Χατάτε, 82΄ΜακΓκρέγκορ)
Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0
(21′ Αντράντε, 36′ Μουκάου, 69′ Ιγκαμάνε, 86′ Αντρέ)
Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις 2-1
(27′,42′ Μάλεν – 90′ Μοντέιρο)
Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος 1-1
(69′ Ταλίσκα – 66′ Βάργκα)
ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1
(64′ Ιβάνουσετς – 89′ Κόρνβιγκ)
Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ 0-0
Λουντογκόρετς – Θέλτα 3-2
(11’πέν, 49′, 62’πέν. Στάνιτς – 70′ Ντουράν, 90’+6 Ελ Αμπντελαουϊ)
Ρέιντζερς – Μπράγκα 1-1
(45’+3 πέν. Ταβέρνιερ – 69′ Μαρτίνες)
Μπέτις – Ουτρέχτη 2-1
(42′ Ερνάντες, 50′ Εζαλζουλί – 55′ Ροντρίγκες)
Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκ. 1-0
(50′ Μπρούνο Ντουάρτε)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν 0-6
(4′ Βινίσιους, 25′,51′,54′ Τολισό, 35’πεν. Νιακατέ, 62′ Καραμπέκ)
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0
(27′ Γέιτς, 44′ Καλιμουεντό, 59′ Μιλένκοβιτς)
Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ 4-1
(26′ Όντγκααρντ, 51′ Νταλίνγκα, 53′ Μπερναρντέσκι, 86′ Ορσολίνι – 33′ Βέρτεσεν)
Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1
(18′ Σφιντέρσκι, 74′ Καλάμπρια – 34′ Κιτεϊσβίλι)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη 0-4
(20′,35′ Λέβελινγκ, 59′ Ελ Κανούς, 90’+3 Μπουανάνι)
Γκενκ – Βασιλεία 2-1
(14′ Χίεον-Γκίου, 45’+2 Καρέτσας – 57′ Οτέλε)
Η βαθμολογία του Europa League (5 αγώνες)
1. Λιόν (11-2) 12
2. Μίντιλαντ (12-5) 12
3. Άστον Βίλα (8-3) 12
4. Φράιμπουργκ (8-3) 11
5. Μπέτις (8-3) 11
6. Φερεντσβάρος (9-5) 11
7. Μπράγκα (9-5) 10
8. Πόρτο (7-4) 10
—————————-
9. Γκενκ (7-5) 10
10. Θέλτα (11-7) 9
11. Λιλ (10-6) 9
12. Στουτγκάρδη (8-4) 9
13. Πλζεν (6-2) 9
14. Παναθηναϊκός (9-7) 9
15. Ρόμα (7-5) 9
16. Νότιγχαμ Φόρεστ (9-5) 8
—————————- (ισχυροί playoffs)
17. ΠΑΟΚ (10-7) 8
18. Μπολόνια (7-4) 8
19. Μπραν (6-3) 8
20. Φενέρμπαχτσε (5-5) 8
21. Σέλτικ (7-8) 7
22. Ερυθρός Αστέρας (4-5) 7
23. Ντιναμό Ζαγκ. (7-10) 7
24. Βασιλεία (7-7) 6
—————————–(ανίσχυροι playoffs)
25. Λουντογκόρετς (8-11) 6
26. Γιουνγκ Μπόις (7-12) 6
27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-9) 6
28. Στουρμ Γκρατς (4-7) 4
29. Ζάλτσμπουργκ (5-10) 3
30. Φέγενορντ (4-9) 3
31. FCSB (3-8) 3
32. Ουτρέχτη (2-7) 1
33. Ρέιντζερς (2-9) 1
34. Μάλμε (2-10) 1
35. Μακάμπι Τ.Α. (1-14) 1
36. Νις (4-12) 0
* Οι ισχυροί στα playoffs έχουν τη ρεβάνς στην έδρα τους.