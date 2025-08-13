Αν και ηττήθηκε στον πρώτο αγώνα στην έδρα της με 1-2, η Ριέκα «γύρισε» τα πάντα στο Δουβλίνο και με τη δραματική νίκη της με 3-1 επί της Σέλμπουρν εξασφάλισε την πρόκρισή της στα play off του Europa League, όπου περιμένει πλέον τον νικητή που θα προκύψει το βράδυ της Πέμπτης (14/8), απ’ το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με τη Βολφσμπέργκερ.

Οι Κροάτες προηγήθηκαν με 2-0 χάρις στα γκολ των Φρουκ (33′) και Ντάντας (73′). Η Σέλμπουρν μείωσε στο 86′ με το πέναλτι του Οντουμπέκο κι εκεί όπου όλα έδειχναν… παράταση, ο Όρετς με πλασέ στο 90′ σημείωσε το τρίτο γκολ της Ριέκα και χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση στα play off.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Τρίτη 12/8 Β’ Ματς Α’ Ματς

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 1-3 (2-1)

Πέμπτη 14/8

Κουόπιο (Φινλανδία)-RFS (Λετονία) 18:00 (2-1)

Μίντιλαντ (Δανία)-Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 19:00 (3-1)

Νόα (Αρμενία)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 20:00 (1-1)

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 20:00 (0-0)

Μπραν (Νορβηγία)-Χάκεν (Σουηδία) 20:00 (2-0)

Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία)-Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 20:30 (1-1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 21:00 (2-1)

Ντρίτα (Κόσοβο)-Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 21:00 (2-3)

Ουτρέχτη (Ολλανδία)-Σερβέτ (Ελβετία) 21:00 (3-1)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 21:00 (0-0)

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Κλουζ (Ρουμανία) 21:30 (2-1)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 22:00 (1-4)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ PLAY OFF ΤΟΥ EUROPA LEAGUE

Νικητής Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)/Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)

Νικητής ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)/Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

Αμπερντίν (Σκωτία) – Νικητής FCSB (Ρουμανία)/Ντρίτα (Κόσοβο)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο)

Νικητής Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)/Μίντιλαντ (Δανία) – Νικητής RFS (Λετονία)/Κουόπιο (Φινλανδία)

Νικητής Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)/Νόα (Αρμενία) – Νικητής Κλουζ (Ρουμανία)/Μπράγκα (Πορτογαλία)

Νικητής Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)/Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) – Νικητής Σερβέτ (Ελβετία)/Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Νικητής Χάκεν (Σουηδία)/Μπραν (Νορβηγία) – Νικητής ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)/Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Ριέκα (Κροατία) – Νικητής ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)/Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)