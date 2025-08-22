Στις καθυστερήσεις υπέκυψε η ΑΕΚ Λάρνακας, καθώς έχασε 2-1 από τη Μπράν στη Νορβηγία στον πρώτο αγώνα των play off του Europa League. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό δίνει την ευκαιρία στην κυπριακή ομάδα να διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς που θα γίνει την επόμενη Τρίτη.

Η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα προκρίθηκε από… απόψε με το εντυπωσιακό 5-1 επί της Λεχ Πόζναν στην Πολωνία. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής μπήκε ως αλλαγή στο 78΄.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες των play off του Europa League:

Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 4-0 (1΄,81΄,90΄ Μπρουμάδο, 15΄ Μπούκσα, 19΄ Οσόριο)

Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) 3-0 (8΄,43΄ Χακσαμπάνοβιτς, 90+2΄πεν. Λάσε Γιόνσεν)

Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1 (20΄ Μίρε, 90+3΄ Μίρε – 16΄ Αντζιέλσκι)

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 0-2 (39΄πεν. Μιν, 85΄ Γένσεν)

Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-1 (36΄ Λατίφι, 60΄ Ιμπραϊμι – 18΄ Ντουάρτε)

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-1 (66΄ Κυριακόπουλος, 74΄ Πάλμερ Μπράουν – 51΄ Τόμασον)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 3-1 (12΄,69΄ Πέρετζ, 58΄ Γεχέσκελ -32΄ Βολόσιν)

Σλόβαν Μπρατισλ.(Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-1 (16΄ Μπεντιά)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο) 1-5 (19΄ Γιαγκέλο – 10΄,25΄ Χροσόφσκι, 34΄ Χέινεν, 40΄ Χίουν Γκίου, 48΄αυτ. Γκούργκουλ)

Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 2-2 (61΄ Παλαβέρσα, 90΄ Σόκλερ – 32΄ Μπιρλιγκέα, 47΄ Ολάρου)

Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ 1-0 (39΄ Μενάλο)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-4 (34΄ Βίκτορ Γκόμεζ, 39΄,81΄ Σάλαζαρ, 90+1΄ Πάου Βίκτορ)

Οι ρεβάνς θα γίνουν 27 και 28 Αυγούστου.