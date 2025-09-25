Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό, η Ρόμα ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Europa League επικρατώντας 2-1 της Νις στην Κυανή Ακτή. Ο Έλληνας άσος είχε εξαιρετική απόδοση, «σερβίροντας» το δεύτερο γκολ στον Μαντσίνι, για μία Ρόμα που είδε τους δύο στόπερ της να σκοράρουν (Μαντσίνι, Εντικά).

Η Νότιγχαμ του Άγγελου Ποστέκογλου «άγγιξε» μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Σεβίλλη, όταν ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και προηγήθηκε 2-1 της Μπέτις. Όμως ο Άντονι μίλησε τελευταίος και χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στους γηπεδούχους. Ο Μπέλιο ήταν ο άνθρωπος που «καθάρισε» για τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο 2-1 επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Σέλτικ μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1).

Η 1η αγωνιστική στη League phase του Europa League:

Μίντιλαντ (Δανία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0 (7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Σέλτικ (Σκωτία) 1-1 (65΄ Αρναούτοβιτς – 55΄ Ιεανάτσο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1 (21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ – 25΄ Σιμάνσκι)

Μάλμε (Σουηδία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2 (78΄ Λάσε Γιόνσεν – 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)

Νις (Γαλλία) – Ρόμα (Ιταλία) 1-2 (77΄πεν. Μόφι – 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)

Μπέτις (Ισπανία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2 (15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι – 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Βασιλεία (Ελβετία) 2-1 (31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν – 84΄ Οτελέ)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0 (79΄ Φραν Ναβάρο)

Πέμπτη, 25/9

Λιλ (Γαλλία) – Μπραν (Νορβηγία) 19:45

Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 19:45

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Γκενκ (Βέλγιο) 22:00

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Μπολόνια (Ιταλία) 22:00

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Παναθηναϊκός 22:00

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Θέλτα (Ισπανία) 22:00

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Λιόν (Γαλλία) 22:00