Με γκολ του Γιούρε Μπάλκοβιτς στο 88ο λεπτό, η Ομόνοια πανηγύρισε μεγάλη νίκη επί της Θέλτα με 1-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι περσινοί πρωταθλητές Κύπρου είχαν πολύ καλή εικόνα σε όλο το παιχνίδι και η εξαιρετική εμφάνισή τους επιβραβεύτηκε στο φινάλε με το γκολ του Σλοβένου φορ.

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