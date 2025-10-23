Η Μπράγκα και η Λιόν συνέχισαν με νίκες και στην 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, έκαναν το «3Χ3» και συνέχισαν «απόλυτες» στη βαθμολογία του ενιαίου ομίλου, βάζοντας πλώρη για μία θέση στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Οι Πορτογάλοι έκαναν… περίπατο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με το άνετο 2-0 χάρις στα γκολ των Ναβάρο και Ντόρζελες, ενώ η Λιόν έκαμψε την αντίσταση της Βασιλείας επικρατώντας με 2-0 με τα γκολ του Τολισό στο 3ο λεπτό και του Μορέιρα στο 90ό.

Νέα… σούπερ έκπληξη από τους Κυπελλούχους Ολλανδίας, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, καθώς μετά το διπλό της περασμένης αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό (2-1), νίκησαν αυτή τη φορά και την Άστον Βιλα στην έδρα τους, με νέα ανατροπή (2-1).

Η 3η αγωνιστική:

Πέμπτη 23/10

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-0 (22′ Ναβαρο, 72′ Ντόρζελες)

Μπραν (Νορβηγία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-0 (40′ Κόρνβιγκ, 55′ Σόρενσεν, 79′ Χολμ)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Μπολόνια (Ιταλία) 1-2 (54′ Μπιρλιγκέα – 9′ Όντγκααρντ, 12′ Νταλίνγκα)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 1-0 (34′ πέν. Ακτούρκογλου)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-1 (42′ Σουράι, 61′ Ντέιλ – 4′ Γκεσάν)

Γκενκ (Βέλγιο) – Μπέτις (Ισπανία) 0-0

Λιόν (Γαλλία) – Βασιλεία (Ελβετία) 2-0 (3′ Τολισό, 90′ Μορέιρα)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-3 (13′ Μπααντού, 72′ Βέρτεσεν – 50′ Βάργκα, 56′ Ζακάριασεν, 58′ Ντέλε)

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Παναθηναϊκός 22:00

Ρόμα (Ιταλία) – Πλζεν (Τσεχία) 22:00

Λιλ (Γαλλία) – ΠΑΟΚ 22:00

Σέλτικ (Σκωτία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Μίντιλαντ (Δανία) 22:00

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 22:00

Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 22:00

Θέλτα (Ισπανία) – Νις (Γαλλία) 22:00

Μάλμε (Σουηδία) – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 22:00