Η Μίντιλαντ είναι μέχρι τώρα η έκπληξη του Europa League. Η ομάδα της Δανίας βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της League Phase με 9 βαθμούς, καθώς πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της με 3-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μπράγκα και η Λιόν συνέχισαν με νίκες και στην 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, έκαναν το «3Χ3» και συνέχισαν «απόλυτες» στη βαθμολογία του ενιαίου ομίλου, βάζοντας πλώρη για μία θέση στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Οι Πορτογάλοι έκαναν… περίπατο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με το άνετο 2-0 χάρις στα γκολ των Ναβάρο και Ντόρζελες, ενώ η Λιόν έκαμψε την αντίσταση της Βασιλείας επικρατώντας με 2-0 με τα γκολ του Τολισό στο 3ο λεπτό και του Μορέιρα στο 90ό.

Νέα… σούπερ έκπληξη από τους Κυπελλούχους Ολλανδίας, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, καθώς μετά το διπλό της περασμένης αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό (2-1), νίκησαν αυτή τη φορά και την Άστον Βιλα στην έδρα τους, με νέα ανατροπή (2-1).

Η 3η αγωνιστική στη League phase του Europa League:

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-0 (22′ Ναβαρο, 72′ Ντόρζελες)

Μπραν (Νορβηγία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-0 (40′ Κόρνβιγκ, 55′ Σόρενσεν, 79′ Χολμ)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Μπολόνια (Ιταλία) 1-2 (54′ Μπιρλιγκέα – 9′ Όντγκααρντ, 12′ Νταλίνγκα)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 1-0 (34′ πέν. Ακτούρκογλου)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-1 (42′ Σουράι, 61′ Ντέιλ – 4′ Γκεσάν)

Γκενκ (Βέλγιο) – Μπέτις (Ισπανία) 0-0

Λιόν (Γαλλία) – Βασιλεία (Ελβετία) 2-0 (3′ Τολισό, 90′ Μορέιρα)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-3 (13′ Μπααντού, 72′ Βέρτεσεν – 50′ Βάργκα, 56′ Ζακάριασεν, 58′ Ντέλε)

Θέλτα (Ισπανία) – Νις (Γαλλία) 2-1 (2΄ Άσπας, 75΄αυτ. Οπόνγκ – 16΄ Αλί Τσο)

Σέλτικ (Σκωτία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-1 (61΄ Σκέιλς, 64΄ Νίγκρεν- 15΄ Χόρβατ)

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Παναθηναϊκός 3-1 (45+2΄ Ρεντ, 55΄ Μούσα, 90΄ Λάριν – 18΄ Σβιντέρσκι)

Λιλ (Γαλλία) – ΠΑΟΚ 3-4 (57΄ Αντρέ, 68΄, 78΄ Ιγκαμάνε – 18΄ Μεϊτέ, 23΄,74΄ Ζίβκοβιτς, 42΄ Κωνσταντέλιας)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Μίντιλαντ (Δανία) 0-3 (43΄,84΄ Εντζού, 71΄ Μπίλινγκ)

Μάλμε (Σουηδία) – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-1 (45+1΄ Λεβίτσκι – 90+6΄ Βαρέλα)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 2-0 (19΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ, 77΄πεν. Χεσούς)

Ρόμα (Ιταλία) – Πλζεν (Τσεχία) 1-2 (54΄πεν. Ντιμπάλα – 20΄ Άντου, 22΄ Σουαρέ)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 2-0 (20΄ Σουζούκι, 45΄ Γκρίφο)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-2 (45΄ Ραβέλοσον, 53΄ Φάσναχτ, 63 πεν. Μπεντιά – 26΄ Στάνιτς, 90+2΄ Γιορντάνοφ)