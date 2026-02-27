Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2, 14:00) θα βρίσκεται η Νότιγχαμ Φορεστ που «καρδιοχτύπησε» παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Φενέρμπαχτσε μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» και αγχώθηκε, ωστόσο το τελικό 2-1 με το γκολ του Χάντσον-Οντόι στο 68’ έστειλε την αγγλική ομάδα στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με γκολ του Ακτούρκογλου στο 22’ και πέναλτι του ίδιου παίκτη στο 48’, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν στη μεγάλη ανατροπή.

Εν τω μεταξύ, η Μπολόνια «πάτησε» στην εκτός έδρας νίκη που είχε πετύχει πριν από μία εβδομάδα στη Νορβηγία επί της Μπραν και με το ίδιο σκορ κλείδωσε επίσης την πρόκριση. Το γκολ σημείωσε στο 56’ ο Ζοάο Μάριο.

Τέλος, χωρίς τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο δυναμικό της, λόγω της διάσεισης που υπέστη, η Γκενκ πήρε δραματική πρόκριση, μέσα από τη διαδικασία της παράτασης και με το τελικό 3-3 απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Οι Κροάτες ισοφάρισαν το σκορ της ήττας τους στο πρώτο ματς των playoffs (3-1), ωστόσο, δεν άντεξαν στο επιπλέον μισάωρο, όπου δέχθηκαν δύο γκολ κι αποκλείστηκαν από τους Βέλγους.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Europa League:

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-0 (14′ Κανιτσόφσκι, 30′ Ζακάριασεν)

Α’ αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος με συνολικό σκορ 4-1

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Παναθηναϊκός 1-1 (62′ Σπάρσιλ – 9′ Τεττέη)

Α’ αγώνας 2-2: Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με 4-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λιλ (Γαλλία) 0-2 παρ. (4′ Ζιρού, 99′ Ενγκοΐ)

Α’ αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Λιλ με συνολικό σκορ 2-1

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-1 (1′ ΜακΚάουαν)

Α’ αγώνας 4-1: Προκρίθηκε η Στουτγκάρδη με συνολικό σκορ 4-2

Γκενκ (Βέλγιο)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 3-3 παρ. (51′ Σορ, 101′ αυτ. Πέρες Βίνλοφ, 114′ Χέιμανς – 45’+2 Μπακράρ, 57’πέν, 75′ Στοΐκοβιτς)

Α’ αγώνας 3-1: Προκρίθηκε η Γκενκ με συνολικό σκορ 6-4

Θέλτα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ 1-0 (63′ Σβέντμπεργκ)

Α’ αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

Μπολόνια (Ιταλία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0 (56′ Ζοάο Μάριο)

Α΄αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Μπολόνια με συνολικό σκορ 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 1-2 (68′ Χάντσον-Οντόι – 22′,48′ πέν. Αρτούρκογλου)

Α’ αγώνας 3-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 4-2

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.