Η Ομόνοια πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Τσέλιε και έκανε το «δύο στα δύο» στη League Phase του Europa League, φτάνοντας τους έξι βαθμούς.

Στη Σλοβενία, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ έβαλε από νωρίς τις βάσεις για το διπλό. Ο Νιόνι άνοιξε το σκορ στο 9′, ενώ ο Μοτνόρ διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 17′, με εύστοχο πλασέ μέσα από την περιοχή. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Κουλιμπαλί στο 85′, σφραγίζοντας τη δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή επιτυχία της Ομόνοιας.

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