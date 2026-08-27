Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λοΐς Ντιονί, η Ομόνοια προκρίθηκε στη League Phase του Europa League με ανατροπή. Η ομάδα της Λευκωσίας νίκησε 4-2 τη Σεντ Τρούιντεν από την οποία είχε χάσει 1-0 στο Βέλγιο, με τον έμπειρο Γάλλο φορ να βάζει την υπογραφή του στο ματς.

Ο 33χρονος πέτυχε χατ-τρικ σκοράροντας με πέναλτι στο 16’ και βάζοντας ακόμα δύο γκολ στο 29’ και στο 50’. Έτσι, οδήγησε την ομάδα της Κύπρου στην πρόκριση. Το τέταρτο γκολ της Ομόνοιας σημείωσε στο 83’ ο Παναγιώτου, ενώ για την Σεντ Τρούιντεν είχε μειώσει σε 2-1 με πέναλτι ο Σεμπαουί, ο οποίος στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε και το τελικό σκορ.

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