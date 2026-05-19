Πριν ολοκληρωθεί η φετινή διαδρομή του Europa League, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η επόμενη. Η σεζόν 2026/27 θα είναι η 56η της διασυλλογικής διοργάνωσης, η 18η από τότε που μετονομάστηκε από Κύπελλο UEFA σε Europa League και η τρίτη με τη νέα μορφή.

Τα πρώτα ματς θα γίνουν στις 9 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τον τελικό στις 26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη.

Εκτός από το τρόπαιο του Europa League, οι νικητές του 2025/26 κερδίζουν επίσης μια θέση στη league Phase του Champions League του 2026/27, εάν δεν έχουν προκριθεί μέσω της εγχώριας διοργάνωσης.

Ο οδικός χάρτης

1ος Προκριματικός (Κλήρωση 16 Ιουνίου): 9 και 16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός (Κλήρωση 17 Ιουνίου): 23 και 30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός (Κλήρωση 20 Ιουλίου): 6 και 13 Αυγούστου

Play-offs (Κλήρωση 3 Αυγούστου): 20 και 27 Αυγούστου

League Phase (Κλήρωση 28 Αυγούστου): 16 Σεπτεμβρίου-28 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Playoffs (Κλήρωση 29 Ιανουαρίου): 18 και 25 Φεβρουαρίου

Φάση των «16» (Κλήρωση 26 Φεβρουαρίου): 11 και 18 Μαρτίου

Προημιτελικοί (Κλήρωση 26 Φεβρουαρίου): 8 και 15 Απριλίου

Ημιτελικοί (Κλήρωση 26 Φεβρουαρίου): 29 Απριλίου και 6 Μαΐου

Τελικός: 26 Μαΐου (Φρανκφούρτη)