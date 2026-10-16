Η Μπενφίκα μετέτρεψε σε περίπατο το ματς με τη Σέλτικ, επικρατώντας με 4-1 στο «Ντα Λουζ» και διπλασιάζοντας τις νίκες της στη League Phase του Europa League.

Πρωταγωνιστής για τους «αετούς» ήταν ο Κολομβιανός Γιον Ντουράν, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του. Στο 67′ παραχώρησε τη θέση του στον Βαγγέλη Παυλίδη, με τον Έλληνα επιθετικό να αξιοποιεί την ευκαιρία και να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 89′, φτάνοντας τα 15 γκολ σε ισάριθμες φετινές εμφανίσεις.

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