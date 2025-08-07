Σε θρίαμβο της ΑΕΚ Λάρνακας εξελίχθηκε το πρώτο παιχνίδι με τη Λέγκια για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, με την κυπριακή ομάδα να φτάνει σε μία εμφατική νίκη με 4-1 και να φέρνει πλέον στα δικά της… μέτρα την πρόκριση για τα play off της διοργάνωσης.

Στην “AEK Arena” οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 16′ με τον Πονς, όμως οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα δύο λεπτά μετά με τον Ενσαμέ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν καταιγιστική και βρήκε τρία γκολ: Στο 48′ με τον Αντζιέλσκι, στο 78′ με τον Τσακόν και στο 85′ με το αυτογκόλ του Ραΐκοβιτς. Η Λέγκια ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Καπούτσκα στο 90’+7′.

Στο δεύτερο… πιάτο της βραδιάς, πέρα απ’ τις δύο «λευκές» εντός έδρας ισοπαλίες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Βολφσμπέργκερ, ξεχώρισε το εμφατικό «διπλό» της Ουτρέχτης του Βασίλη Μπάρκα (βασικός κάτω απ’ τα γκολπόστ της για άλλο ένα παιχνίδι), που πέρασε με νίκη 3-1 απ’ την Ελβετία απέναντι στη Σερβέτ και είναι πλέον «αγκαλιά» με την πρόκριση στα play off.

Εάν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί απ’ τη Σαχτάρ θα αντιμετωπίσει στα play off του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ-Ουτρέχτη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League:

Τρίτη 5/8

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Τετάρτη 6/8

RFS (Λετονία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 1-2

Ριέκα (Κροατία) – Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 1-2

Πέμπτη 7/8

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) – Μίντιλαντ (Δανία) 1-3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Νόα (Αρμενία) 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 4-1

Κλουζ (Ρουμανία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 1-2

Χάκεν (Σουηδία) – Μπραν (Νορβηγία) 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 0-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-0

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-1

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2

Σερβέτ (Ελβετία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-3

* Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 12 και 14 Αυγούστου.