Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της League Phase στο Europa League.

Αναλυτικά:

1η αγωνιστική

24 Σεπτεμβρίου

19:45 Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς

19:45 ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ

22:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Φενερμπαχτσέ

22:00 Μάλμε – Λουντογκόρετς

22:00 Νις – Ρόμα

22:00 Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

22:00 Μπράγκα – Φέγενορντ

22:00 Φράιμπουργκ – Βασιλεία

25 Σεπτεμβρίου

19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκ.

19:45 Λιλ – Μπραν

22:00 Άστον Βίλα – Μπολόνια

22:00 Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

22:00 Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

22:00 Ουτρέχτη – Λιόν

22:00 Φερεντσβάρος – Πλζεν

22:00 Ρέιντζερς – Γκενκ

22:00 Στουτγκάρδη – Θέλτα

2η αγωνιστική

2 Οκτωβρίου

19:45 Ρόμα – Λιλ

19:45 Μπολόνια – Φράιμπουργκ

19:45 Σέλτικ – Μπράγκα

19:45 Πλζεν -Μάλμε

19:45 Φενερμπαχτσέ – Νις

19:45 Στεάουα Βουκ. – Γιουνγκ Μπόις

19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

19:45 Λουντογκόρετς – Μπέτις

19:45 Μπραν – Ουτρέχτη

22:00 Βασιλεία – Στουτγκάρδη

22:00 Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας

22:00 Πλζεν – Άστον Βίλα

22:00 Γκενκ – Φερεντσβάρος

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

22:00 Λιόν – Σάλτσμπουργκ

22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ

22:00 Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς

3η αγωνιστική

23 Οκτωβρίου

19:45 Σάλτσμπουργκ – Φερεντσβάρος

19:45 Φενερμπαχτσέ – Στουτγκάρδη

19:45 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

19:45 Στεάουα Βουκ. – Μπολόνια

19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άστον Βίλα

19:45 Γκενκ – Μπέτις

19:45 Λιόν – Βασιλεία

19:45 Μπράγκα – Ερυθρός Αστέρας

19:45 Μπραν – Ρέιντζερς

22:00 Ρόμα – Πλζεν

22:00 Γιουνγκ Μπόις – Λουντογκόρετς

22:00 Σέλτικ – Στουρμ Γκρατς

22:00 Λιλ – ΠΑΟΚ

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μίντιλαντ

22:00 Μάλμε – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

22:00 Θέλτα – Νις

22:00 Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη

4η αγωνιστική

6 Νοεμβρίου

19:45 Σάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

19:45 Βασιλεία – Στεάουα Βουκ.

19:45 Μίντιλαντ – Σέλτικ

19:45 Ουτρέχτη – Πόρτο

19:45 Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα

19:45 Μάλμε – Παναθηναϊκός

19:45 Νις – Φράιμπουργκ

19:45 Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

22:00 Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Μπολόνια – Μπραν

22:00 Πλζεν – Φενερμπαχτσέ

22:00 Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς

22:00 ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

22:00 Ρέιντζερς – Ρόμα

22:00 Μπέτις – Λιόν

22:00 Μπράγκα – Γκενκ

22:00 Στουτγκάρδη – Φέγενορντ

5η αγωνιστική

27 Νοεμβρίου

19:45 Ρόμα – Μίντιλαντ

19:45 Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

19:45 Πόρτο – Νις

19:45 Πλζεν – Φράιμπουργκ

19:45 Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος

19:45 Φέγενορντ – Σέλτικ

19:45 Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

19:45 ΠΑΟΚ – Μπραν

19:45 Λουντογκόρετς – Θέλτα

22:00 Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ

22:00 Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκ.

22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη

22:00 Γκενκ – Βασιλεία

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

22:00 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

22:00 Ρέιντζερς – Μπράγκα

22:00 Μπέτις – Ουτρέχτη

6η αγωνιστική

11 Δεκεμβρίου

19:45 Γιουνγκ Μπόις – Λιλ

19:45 Μίντιλαντ – Γκενκ

19:45 Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

19:45 Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Μπέτις

19:45 Νις – Μπράγκα

19:45 Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

19:45 Στουρμ Γκρατς – Ερυθρός Αστέρας

19:45 Στουτγκάρδη – Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Σέλτικ – Ρόμα

22:00 Πόρτο – Μάλμε

22:00 Βασιλεία – Άστον Βίλα

22:00 Στεάουα Βουκ. – Φέγενορντ

22:00 Λιόν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

22:00 Παναθηναϊκός – Πλζεν

22:00 Θέλτα – Μπολόνια

22:00 Φράιμπουργκ – Σάλτσμπουργκ

22:00 Μπραν – Φενερμπαχτσέ

7η αγωνιστική

22 Ιανουαρίου 2026

19:45 Μπολόνια – Σέλτικ

19:45 Γιουνγκ Μπόις – Λιόν

19:45 Πλζεν – Πόρτο

19:45 Φενερμπαχτσέ – Άστον Βίλα

19:45 Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς

19:45 Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας

19:45 ΠΑΟΚ – Μπέτις

19:45 Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 Μπραν – Μίντιλαντ

22:00 Ρόμα – Στουτγκάρδη

22:00 Ουτρέχτη – Γκενκ

22:00 Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία

22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

22:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Στεάουα Βουκ.

22:00 Νις – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

22:00 Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς

22:00 Θέλτα – Λιλ

22:00 Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ

8η αγωνιστική

29 Ιανουαρίου 2026

22:00 Άστον Βίλα – Σάλτσμπουργκ

22:00 Σέλτικ – Ουτρέχτη

22:00 Πόρτο – Ρέιντζερς

22:00 Βασιλεία – Πλζεν

22:00 Μίντιλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00 Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα

22:00 Στεάουα Βουκ. – Φενερμπαχτσέ

22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Μπράγκα

22:00 Γκενκ – Μάλμε

22:00 Λιλ – Φράιμπουργκ

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

22:00 Λιόν – ΠΑΟΚ

22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα

22:00 Λουντογκόρετς – Νις

22:00 Μπέτις – Φέγενορντ

22:00 Στουρμ Γκρατς – Μπραν

22:00 Στουτγκάρδη – Γιουνγκ Μπόις

