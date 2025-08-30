Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της League Phase στο Europa League.
Αναλυτικά:
1η αγωνιστική
24 Σεπτεμβρίου
19:45 Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς
19:45 ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
22:00 Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
22:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Φενερμπαχτσέ
22:00 Μάλμε – Λουντογκόρετς
22:00 Νις – Ρόμα
22:00 Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
22:00 Μπράγκα – Φέγενορντ
22:00 Φράιμπουργκ – Βασιλεία
25 Σεπτεμβρίου
19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκ.
19:45 Λιλ – Μπραν
22:00 Άστον Βίλα – Μπολόνια
22:00 Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός
22:00 Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
22:00 Ουτρέχτη – Λιόν
22:00 Φερεντσβάρος – Πλζεν
22:00 Ρέιντζερς – Γκενκ
22:00 Στουτγκάρδη – Θέλτα
2η αγωνιστική
2 Οκτωβρίου
19:45 Ρόμα – Λιλ
19:45 Μπολόνια – Φράιμπουργκ
19:45 Σέλτικ – Μπράγκα
19:45 Πλζεν -Μάλμε
19:45 Φενερμπαχτσέ – Νις
19:45 Στεάουα Βουκ. – Γιουνγκ Μπόις
19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
19:45 Λουντογκόρετς – Μπέτις
19:45 Μπραν – Ουτρέχτη
22:00 Βασιλεία – Στουτγκάρδη
22:00 Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας
22:00 Πλζεν – Άστον Βίλα
22:00 Γκενκ – Φερεντσβάρος
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
22:00 Λιόν – Σάλτσμπουργκ
22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ
22:00 Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς
3η αγωνιστική
23 Οκτωβρίου
19:45 Σάλτσμπουργκ – Φερεντσβάρος
19:45 Φενερμπαχτσέ – Στουτγκάρδη
19:45 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός
19:45 Στεάουα Βουκ. – Μπολόνια
19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άστον Βίλα
19:45 Γκενκ – Μπέτις
19:45 Λιόν – Βασιλεία
19:45 Μπράγκα – Ερυθρός Αστέρας
19:45 Μπραν – Ρέιντζερς
22:00 Ρόμα – Πλζεν
22:00 Γιουνγκ Μπόις – Λουντογκόρετς
22:00 Σέλτικ – Στουρμ Γκρατς
22:00 Λιλ – ΠΑΟΚ
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μίντιλαντ
22:00 Μάλμε – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
22:00 Θέλτα – Νις
22:00 Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη
4η αγωνιστική
6 Νοεμβρίου
19:45 Σάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
19:45 Βασιλεία – Στεάουα Βουκ.
19:45 Μίντιλαντ – Σέλτικ
19:45 Ουτρέχτη – Πόρτο
19:45 Ερυθρός Αστέρας – Λιλ
19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα
19:45 Μάλμε – Παναθηναϊκός
19:45 Νις – Φράιμπουργκ
19:45 Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ
22:00 Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ
22:00 Μπολόνια – Μπραν
22:00 Πλζεν – Φενερμπαχτσέ
22:00 Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς
22:00 ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις
22:00 Ρέιντζερς – Ρόμα
22:00 Μπέτις – Λιόν
22:00 Μπράγκα – Γκενκ
22:00 Στουτγκάρδη – Φέγενορντ
5η αγωνιστική
27 Νοεμβρίου
19:45 Ρόμα – Μίντιλαντ
19:45 Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
19:45 Πόρτο – Νις
19:45 Πλζεν – Φράιμπουργκ
19:45 Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος
19:45 Φέγενορντ – Σέλτικ
19:45 Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
19:45 ΠΑΟΚ – Μπραν
19:45 Λουντογκόρετς – Θέλτα
22:00 Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ
22:00 Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκ.
22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη
22:00 Γκενκ – Βασιλεία
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
22:00 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
22:00 Ρέιντζερς – Μπράγκα
22:00 Μπέτις – Ουτρέχτη
6η αγωνιστική
11 Δεκεμβρίου
19:45 Γιουνγκ Μπόις – Λιλ
19:45 Μίντιλαντ – Γκενκ
19:45 Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
19:45 Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς
19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Μπέτις
19:45 Νις – Μπράγκα
19:45 Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
19:45 Στουρμ Γκρατς – Ερυθρός Αστέρας
19:45 Στουτγκάρδη – Μακάμπι Τελ Αβίβ
22:00 Σέλτικ – Ρόμα
22:00 Πόρτο – Μάλμε
22:00 Βασιλεία – Άστον Βίλα
22:00 Στεάουα Βουκ. – Φέγενορντ
22:00 Λιόν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
22:00 Παναθηναϊκός – Πλζεν
22:00 Θέλτα – Μπολόνια
22:00 Φράιμπουργκ – Σάλτσμπουργκ
22:00 Μπραν – Φενερμπαχτσέ
7η αγωνιστική
22 Ιανουαρίου 2026
19:45 Μπολόνια – Σέλτικ
19:45 Γιουνγκ Μπόις – Λιόν
19:45 Πλζεν – Πόρτο
19:45 Φενερμπαχτσέ – Άστον Βίλα
19:45 Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς
19:45 Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας
19:45 ΠΑΟΚ – Μπέτις
19:45 Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:45 Μπραν – Μίντιλαντ
22:00 Ρόμα – Στουτγκάρδη
22:00 Ουτρέχτη – Γκενκ
22:00 Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία
22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός
22:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Στεάουα Βουκ.
22:00 Νις – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
22:00 Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς
22:00 Θέλτα – Λιλ
22:00 Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ
8η αγωνιστική
29 Ιανουαρίου 2026
22:00 Άστον Βίλα – Σάλτσμπουργκ
22:00 Σέλτικ – Ουτρέχτη
22:00 Πόρτο – Ρέιντζερς
22:00 Βασιλεία – Πλζεν
22:00 Μίντιλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
22:00 Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα
22:00 Στεάουα Βουκ. – Φενερμπαχτσέ
22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Μπράγκα
22:00 Γκενκ – Μάλμε
22:00 Λιλ – Φράιμπουργκ
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
22:00 Λιόν – ΠΑΟΚ
22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα
22:00 Λουντογκόρετς – Νις
22:00 Μπέτις – Φέγενορντ
22:00 Στουρμ Γκρατς – Μπραν
22:00 Στουτγκάρδη – Γιουνγκ Μπόις