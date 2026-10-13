Η Εύα Λονγκόρια μίλησε στη γαλλική αθλητική εφημερίδα «L’Équipe» για την απρόσμενη είσοδό της στον κόσμο του ποδοσφαίρου και τη συμμετοχή της στο επενδυτικό σχήμα που απέκτησε το 2021 το 50% των μετοχών της μεξικανικής Νεκάξα.

Η σταρ του Χόλιγουντ μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τον ρόλο της στο ποδοσφαιρικό εγχείρημα.

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