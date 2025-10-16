Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης συμφωνίας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, καθώς η Έβερτον ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζόρνταν Πίκφορντ έως το καλοκαίρι του 2029.

Εφόσον η συμφωνία των δύο πλευρών τηρηθεί τότε ο διεθνής Άγγλος γκολκίπερ θα έχει συμπληρώσει 12 ολόκληρα χρόνια στην μπλε πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ, καθώς κατέφτασε στους «εφοπλιστές» το 2017 με μεταγραφή ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάντερλαντ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που το ολοκλήρωσα, είναι δύο επιπλέον χρόνια, άρα τέσσερα χρόνια συνολικά. Είμαι πανευτυχής και μου δίνει την ευκαιρία να χτίσω μια κληρονομιά για τον εαυτό μου εδώ, να προχωρήσω και να χτίσω αυτόν τον σύλλογο εκεί που θέλουμε να είμαστε», δήλωσε ο Πίκφορντ, λίγο μετά τις επίσημες ανακοινώσεις απ’ τον σύλλογο της Premier League.