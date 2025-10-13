Η Έβερτον έδωσε τα χέρια με τον Τζόρνταν Πίκφορντ και τις επόμενες ημέρες θ’ ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Άγγλος διεθνής τερματοφύλακας ολοκλήρωσε τις επαφές με τη διοίκηση των «ζαχαρωτών» για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2029, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun».

Ο 31χρονος γκολκίπερ ήταν θετικός κάτω από τα δοκάρια για μια ακόμη σεζόν και η διοίκηση της ομάδας του Λίβερπουλ θα τον επιβραβεύσει με την υπογραφή του νέου τετραετούς συμβολαίου, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα τέσσερα στα έξι εκατ. ευρώ.

Ο Πίκφορντ υπερασπίζεται την εστία της Εβερτον από το 2017 και αναμένεται ν’ ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίου του πριν το σαββατιάτικο ματς στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι.