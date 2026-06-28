Πέντε λεπτά χρειάστηκε η Αγγλία για να κάμψει την αντίσταση του Παναμά, τον οποίο τελικά νίκησε με 2-0 και κατέλαβε την πρώτη θέση στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, σε ένα ματς που έγινε στο Νιου Τζέρσεϊ.

Κόντρα στον Παναμά η Αγγλία παρέταξε ομάδα στην οποία για πρώτη φορά περιλαμβάνονται τέσσερις παίκτες που αγωνίζονται εκτός συνόρων. Τα «τρία λιοντάρια» θέλουν τη νίκη για να εξασφαλίσουν την πρωτιά στον όμιλο.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν υποτονικό για τα «τρία λιοντάρια», που κινδύνευσαν στη μοναδική μεγάλη στιγμή του Παναμά, όταν ο Πίκφορντ απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Χοσέ Ροντρίγκεζ.

Στην επανάληψη, όμως, η ποιότητα του Τζουντ Μπέλιγχαμ έκανε τη διαφορά.

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