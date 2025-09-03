Η Γερμανία πέρασε σαν… οδοστρωτήρας πάνω και από την Φινλανδία και τερμάτισε αήττητη (5-0) στην κορυφή του 2ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, που τη φέρνει αντιμέτωπη με την Πορτογαλία (4η πρώτου ομίλου) στους «16» της διοργάνωσης.

H παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 επικράτησε με 91-61 των «οικοδεσποτών» του ομίλου, κατά την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης, υποχρεώνοντας τους στη δεύτερη ήττα τους, που τους κατατάσσει στην τρίτη θέση (θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Σερβία, Τουρκία).

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 10 μπλοκ, η Γερμανία συγκεντρώθηκε και στην επίθεση από τη δεύτερη περίοδο, εξασφαλίζοντας στο 20΄ μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (36-50). Δίχως να χάσει τον αμυντικό προσανατολισμό της (περιόρισε στους 25 πόντους τους Φινλανδούς στο β’ ημ.), ο Σρέντερ και η… παρέα του έκαναν… πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 36΄ ακόμη και στους 34 πόντους (55-89).

Κορυφαίος των νικητών ο Φραντς Βάγκνερ με 23 πόντους, ενώ από την Φινλανδία ξεχώρισε ο Όλιβερ Νκαμούα (16π., 11ρ.), τη στιγμή που ο αστέρας της ομάδας, Λάουρι Μάρκανεν, περιορίστηκε στους 11.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91

Οι συνθέσεις:

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 4, Σαλίν 2, Νκαμούα 16 (1), Γιάντουνεν 5 (1), Βάλτονεν, Μάντσεν 6, Ματσούνι 9 (2), Μάρκανεν 11, Γκούσταβσον 2, Γκράντισον 6, Σεπάλα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 7 (1), Τ. Ντα Σίλβα 11 (2), Βάγκνερ 23 (1), Τάις 6, Σρούντερ 16 (2), Χόλατς 4, Τίμαν 12, Κράτζερ, Ομπστ 3 (1).