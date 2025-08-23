Η Σερβία προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ 2025, στο οποίο προβάλει ως φαβορί για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στην Ιστορία της ως ανεξάρτητο κράτος.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, ανακοίνωσε την τελική 12άδα που θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, με τους Νίκολα Τόπιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Μπάλσα Κοπρίβιτσα να «κόβονται» από την αποστολή, που είναι γεμάτη «αστέρια» και έχει σε περίοπτη θέση τον Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς.

Το ρόστερ της Σερβίας: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Λ.Α. Κλίπερς), Στέφαν Γιόβιτς (ελεύθερος), Βασίλιε Μίτσιτς (Χαποέλ Τελ Αβίβ), Αλέκσα Αβράμοβιτς (Ντουμπάι), Βάνια Μαρίνκοβιτς (Παρτιζάν), Μάρκο Γκούντουριτς (Αρμάνι Μιλάνο), Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας), Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ), Τρίσταν Βούκτσεβιτς (Ουάσινγκτον Ουίζαρντς), Φίλιπ Πετρούσεβ (Ντουμπάι), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς), Νίκολα Μιλουτίνοβ (Ολυμπιακός).